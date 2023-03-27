Глава СКР Бастрыкин поручил заняться запертым в квартире инвалидом из ХМАО

В Следственном комитете ХМАО-Югры началась процессуальная проверка информации о непригодных условиях проживания инвалида-колясочника в Нижневартовске. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщается в Информационном центре ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация об инвалиде-колясочнике из Нижневартовска. В сообщении отмечалось, что мужчина частично парализован более двух лет и не может самостоятельно передвигаться.

«Он один проживает в непригодной для проживания маломобильных граждан комнате площадью девять квадратных метров в общежитии, где фактически изолирован, так как не может выйти на улицу, воспользоваться общей кухней, санузлом и душевой комнатой, так как они размещены на других этажах дома, не оборудованного для проживания инвалида», — говорится в telegram-канале центра.

Александр Бастрыкин дал указание руководству окружного СК оказать мужчине необходимую помощь.