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Югорчанин предстанет перед судом за кражу 126 тонн нефти

Югорчанина осудят за кражу нефти на 3 млн рублей

Югорчанин предстанет перед судом за кражу 126 тонн нефти
Фото: УМВД по ХМАО

Житель Сарапульского района обвиняется в краже нефти. Расследование уголовного дела против него завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина осуществил несанкционированное подключение к к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 км дороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе, и начал откачку нефти. Она перегонялась с помощью шланга и закачивалась в цистерны автомобилей.

«Предварительный материальный ущерб от преступных посягательств, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 3 млн рублей. Злоумышленник успел похитить более 126 тонн нефти», - отметили в пресс-службе ведомства.

В полиции подчеркнули, что обвиняемый дал признательные показания по еще одному аналогичному факту, совершенному в августе 2022 года.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский районный суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 257, комментариев: 0
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