Бесстрашный мальчик, пытающийся потушить пожар в Югре, был спасен пожарными

Из горящего многоквартирного деревянного дома в Белоярском районе пожарные спасли восьмилетнего мальчика. Ребенок отчаянно пытался потушить пламя огнетушителем. Об этом стало известно в пресс-службе окружного ГУ МЧС России.

«Мы незамедлительно приступили к вскрытию квартиры, параллельно устанавливая трехколенную лестницу, чтобы как можно быстрее найти мальчика. Самое удивительное, что, несмотря на свои восемь лет, ребенок повел себя отважно. Когда я через окно попал в квартиру, он пытался огнетушителем сбить огонь», – рассказал начальник пожарного караула Мурад Шихранимов.

После того, как мальчик оказался спасен, его передали сотрудникам скорой помощи. Медики отметили, что его состояние удовлетворительно и жизни ребенка ничего не угрожает.

Сотрудники потушили пожар, оставив его в пределе одной квартиры. Огонь успел распространиться на площади всего 60 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.