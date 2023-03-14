В Югре пострадавших в аварии спасали с помощью санавиации

Пострадавших в аварии на трассе Сургут- Ноябрьск пришлось доставлять санавиацией в медучреждение. Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своем телеграм-канале.

Напомним, в 11:00 на 138 километре трассы водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Scania». Семья из пяти человек направлялась из Мегиона в Губкинский.

«На место ДТП выехала бригада СМП из Когалыма. По прибытии на место аварии врачи скорой помощи вызвали бригаду Центра медицины катастроф для дальнейшего оказания помощи и эвакуации пострадавших. В 13:00 авиамедицинская бригада вылетела из Сургута вертолетом типа Ми-8 Авиакомпании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», – написал руководитель ведомства.

Авиационной инфраструктуры поблизости не было, поэтому вертолету пришлось приземляться прямо на шоссе. Для этого сотрудники ГИБДД перекрыли автомобильную дорогу.

Двое пострадавших доставлены в Сургутскую травмбольницу. На утро сегодняшнего дня состояние пациентов средней степени тяжести, стабильное.