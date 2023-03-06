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Югорчанка потеряла 60 тысяч при покупке тюльпанов

Мошенники обманули югорчанку, желавшую продавать тюльпаны, на крупную сумму

Югорчанка потеряла 60 тысяч при покупке тюльпанов
Фото: ru.freepik.com

Предпринимательница из Советского района решила заказать партию тюльпанов для продажи, однако нарвалась на мошенников и потеряла почти 60 тысяч.

Как рассказала женщина, поставщика она искала в интернете. Связавшись с подходящим продавцом, она обсудила условия сделки и параметры товара. Для убедительности через мессенджер ей была направлена PDF-версия договора купли-продажи. Решив, что общается не с аферистом, пострадавшая полностью оплатила требуемую сумму – 59200 рублей за 1600 тюльпанов.

После этого поставщик перестал выходить на связь.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления», – сообщили в УМВД Югры.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 113, комментариев: 0
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