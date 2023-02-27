Жители Югорска недовольны возможным отстрелом рыси

Вышедшая к жителям Югорска рысь напала на кошку, что стало причиной обсуждения ее возможной ликвидации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Югорска в официальном аккаунте в «ВКонтакте».

Такое объявление вызвало недовольства у югорчан. Многие комментаторы считают, что этот хищник не опасен для человека.

Специалисты департамента в ближайшее время обследуют территории охотничьих угодий в близи Югорска. Если будет обнаружена рысь, которая представляет угрозу, то ее отстрелят, сообщает телеканал «Мегаполис».

«Но не так, что увидели первое попавшееся животное и выстрелили в него, а будем смотреть, идет ли она на контакт с человеком и ведет ли себя агрессивно», – подчеркнули в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.