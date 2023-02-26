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На улицах югорского города заметили рысь

Рысь вышла к людям в югорском городе

На улицах югорского города заметили рысь
Фото: pixabay

Жители Югорска заметили на улицах города рысь. Животное сняли на видео, пишет паблик «ЧП | Югорска и Советского района» в ВК.

«В сообщество обратились жители района ул. Титова и переулка Поперечный. Хозяйка одного дома видела животное размером примерно 1-1,2 метра. У других хозяев пропала кошка, остались только кровавые пятна. Приезжала полиция, охотнадзор и чиновники из администрации. Обещали поставить капканы, но второй день ничего не сделано. Будьте осторожны!», - говорится в сообщении.

Один из жителей города опубликовал видео с рысью - на кадрах видно, что животное прогуливается в микрорайоне Югорск-2.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 259, комментариев: 0
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