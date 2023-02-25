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Наталья Комарова попала под санкции США

Губернатора Югры Наталью Комарову включили в санкционный список США

Наталья Комарова попала под санкции США
Фото: admhmao.ru

В обновленный санкционный список США попала губернатор Югры Наталья Комарова. Кроме того, ограничения ввели против глав десятков российских регионов. Об этом говорится в документе Госдепа.

«Обновление списка граждан, специально относящихся к назначенным лицам. Наталья Владимировна Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия; дата рождения 21 октября 1955 г.; ПОБ Язво, Псковская область, Россия; национальность Россия», – сообщают URA.RU со ссылкой на сайт Госдепа США.

Напоминаем, что ранее в расширенный список санкций Австралии попали губернаторы ЯНАО и Тюменской области.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 246, комментариев: 0
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