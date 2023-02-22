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«Лукойл» направит около 200 миллионов рублей на обустройство Лангепаса

Нефтяная компания профинансирует ремонт бассейна «Дельфин» и ЗАГСа в Лангепасе

«Лукойл» направит около 200 миллионов рублей на обустройство Лангепаса
Фото: biblioteka15.ru

Компания «Лукойл» на проектно-строительные работы по реконструкции водноспортивного комплекса «Дельфин» готова выделить в этом году 63 миллиона рублей. На реконструкцию здания ЗАГСа — около 25 миллионов. Данная информация содержится в дополнительном соглашении между властями автономного округа и нефтяниками, которое в будущем планирует утвердить правительство Югры. Об этом сообщает издание «Звезда Лангепаса».

Кроме того, нефтяники направят 24,6 миллиона рублей на подсветку жилых домов по улице Парковой.

Также соглашением предусмотрено выделение 35 миллионов рублей городской больнице на покупку оборудования для операционного блока и ремонт хирургического отделения. Еще 6 миллионов получит местный реабилитационный центр на приобретение и установку лифта.

Наконец, нефтяники направят 19 миллионов рублей на общественно значимые мероприятия в Лангепасе.

Таким образом, суммарно объем финансирование на все обозначенные цели составит около 200 миллионов рублей.


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22 февраля в 16:02, просмотров: 376, комментариев: 0
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