В Югре сокращается количество преступлений, совершенных при помощи IT

Преступлений, совершенных с использованием информационных технологий и коммуникаций, в Югре стало меньше, но говорить о существенном успехе пока рано. Об этом стало известно в ходе совместного заседания советов по обеспечению правопорядка и взаимодействия региональных властей с федеральными ведомствами, которое провела Наталья Комарова.

«В 2022 году количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось больше чем на 4 процента. Но их удельный вес в общем составе преступлений по-прежнему составляет более трети. При этом значительная часть IT-преступлений – это дистанционные мошенничества, кражи безналичных денежных средств», – цитирует главу региона департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Мы наращиваем усилия по борьбе с IT-преступлениями, больше установлено лиц, совершивших такие преступления. Раскрываемость таких хищений улучшилась на 3,5 процента, – рассказал глава окружного управления МВД Дамир Сатретдинов. – Наиболее эффективным направлением в борьбе с IT-преступлениями остается профилактика, повышение информированности и цифровой грамотности граждан. В Югре налажена система профилактического взаимодействия правоохранительных и надзорных ведомств, органов власти и финансово-кредитных учреждений».

Для решения этой проблемы Наталья Комарова поручила департаменту образования и науки совместно с МВД обдумать включение ГИС «Образование Югры» для просвещения граждан в сфере IT и потенциальных опасностях, которые несут мошенники и злоумышленники, использующие информационные технологии.