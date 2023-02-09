Делегация Югры расскажет о культуре народов севера на фестивале стран G20

Культуру и традиции народов Севера представит делегация Югры в ходе фестиваля стран «большой двадцатки». Подробности об этом рассказал директор департамента культуры автономного округа Артур Латыпов в ходе прямого эфира, проведенного на базе Центра управления регионом.

С 17 по 19 февраля представители нашего региона примут участие в выставке народных промыслов и текстиля Сураджкунд Мела в Нью-Дели. «Мы готовимся познакомить участников мероприятия с нашей национальной кухней и обычаями, искусством реставрации предметов из кости, покажем выставочный проект музея Природы и человека «Обской Север». Уверен, мы достойно выступим, и это будет наша очередная яркая, значимая для культурной жизни округа поездка», – рассказал Артур Латыпов.

Он также раскрыл базовые параметры культурной программы Югры: постановки театра «Солнце», песни и танцы народов ханты и манси, национальные игры, мастер-классы, презентация «Духа огня» и многое другое.