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​В Югре почтили память погибших под Сталинградом соотечественников

В Югре отмечают 80-летие победы в Сталинградской битве

​В Югре почтили память погибших под Сталинградом соотечественников
Фото siapress.ru

Наталья Комарова возложила цветы к Мемориалу Славы в Ханты-Мансийске в памятную дату – сегодня, 2 февраля, исполнилось 80 лет с момента победы советских войск в Сталинградской битве. Вместе с губернатором Югры почтить память солдат, погибших в том большом сражении, пришли коллеги по правительству Югры, местных органов власти, ветераны Великой Отечественной войны и простые горожане. Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона, участники почтили память погибших минутой молчания и залпом боевых орудий.

«В эти дни в Волгограде проходит слет «Внуки Победы. Сталинград». В нем принимают участие югорчанки – Наталья Приходько из Пойковского и Айна Муслимова из Федоровского. Обе из семей героев Сталинграда, – рассказывает Наталья Комарова. – Дед Натальи – Иван Михайлович Штучкин – получил в бою тяжелое ранение, прадед Айны Абдулшаид Атакович Арсланбеков погиб. Сейчас Айна и Наталья в вместе с другими потомками героев, волонтерами Победы участвуют во встречах с ветеранами, историками, экспертами».

В эти дни в Югре проходят памятные мероприятия, посвященные важной дате – всего около 400 различных событий. В том числе – уроки памяти, классные часы и лекции, посвященные Сталинградской битве, выставки и экскурсии, акции и викторины, памятные концерты и торжественные церемонии возложения цветов.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 239, комментариев: 0
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