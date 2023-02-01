Губернатор Югры анонсировала первый в этом году эфир – про образование

Наталья Комарова приглашает жителей Югры на первый в этом году прямой эфир. Он будет посвящен вопросам начального и среднего образования в нашем регионе. Об этом губернатор написала в своем Telegram-канале.

«По данным Центра управления регионом Югры, тема входит в число запросов югорчан (за последние три месяца поступило 576 обращений по теме образования). На встрече уделим внимание возможностям школьного и дошкольного образования в автономном округе; реализации решений из плана Года педагога и наставника, объявленного в 2022 году в Российской Федерации президентом Владимиром Путиным; самореализации для школьников, поддержки семей с детьми, профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних», – отметила Наталья Комарова.

Разговор состоится 3 февраля в 12.00 в режиме онлайн. Компанию губернатору в ходе этого эфира составят коллеги из правительства Югры, а также различных окружных и местных органов власти. Вопросы для обсуждения можно задать в комментариях к соответствующему посту в социальных сетях губернатора, и там же будет доступен как прямой эфир, так и запись общения Натальи Комаровой с югорчанами. Реплики и вопросы, которые не попадут в основную программу, будут отработаны специалистами Центра управления регионом и ответственных органов власти.