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41% мужчин из Югры согласились бы уйти в декрет вместо жены

Большинство мужчин из Югры не согласились бы взять отпуск по уходу за ребенком

41% мужчин из Югры согласились бы уйти в декрет вместо жены
Фото: unsplash.com

Представители сильного пола из Югры до сих пор не представляют себя в роли отца-декретника. Так, взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 41% мужчин, рассказали в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Каждый третий (34%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 25% скорее исключают такую возможность. Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада. Напротив, 28% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 13% скорее согласились бы на это», – говорится в исследовании.

Отметим, что в течение последнего года отпуск по уходу за ребенком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 246, комментариев: 0
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