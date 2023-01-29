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​Пожилые югорчане реже молодых готовы к отказу от налички

Только 10% югорчан готовы полностью отказаться от наличных денег

​Пожилые югорчане реже молодых готовы к отказу от налички
Фото: pixabay

75% жителей ХМАО не готовы отказаться от наличных денег. Полностью перейти на безналичный расчет готовы только 10% югорчан. Об этом следует из результатов исследования сервиса SuperJob, пишет «‎Сургутская трибуна». При этом респонденты старше 45 лет (87%) и горожане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (82%) чаще говорили о нежелании отказаться от бумажных денег.

«‎В целом в стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, с 2021 года число россиян, готовых отказаться от наличных денег, снизилось на четверть: с 18 до 13%. Похожую ситуацию SuperJob фиксировал в ковид: перейти на цифровые расчеты были готовы лишь 12%, основные опасения — финансовое мошенничество и нестабильная работа сервисов», - отметили авторы исследования.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 193, комментариев: 0
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