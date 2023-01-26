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​За минувший год в Югре подвели газ к более чем 1,5 тысячам домовладений

Югра полностью выполняет планы по социальной догазификации

​За минувший год в Югре подвели газ к более чем 1,5 тысячам домовладений
Фото администрации Сургута

Более 1,5 тысяч домовладений Югры в течение 2022 года получили доступ к газовой инфраструктуре в рамках программы социальной догазификации – поставленный в регионе план был выполнен полностью. Об этом стало известно в ходе заседания окружного штаба по газификации, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«В соответствии с утвержденным пообъектным план-графиком до 2025 года к догазификации предусмотрено 3 252 домовладения, из них в 2021 году – 19 домовладений, в 2022 году – 1 533, в 2023 году – 1 612 и 88 в 2024 году. Работа по достижению намеченных планов в автономном округе продолжается», – рассказал замдиректора департамента строительства и ЖКХ Югры Виталий Фенский. Впрочем, это не окончательные цифры – программа социальной догазификации была объявлена бессрочной, так что подключаться можно будет и позже.

В Югре также работает система поддержки семей на их траты, связанные с газификацией. «Максимальный размер такой поддержки составляет 100 тысяч рублей. За 2021-2022 годы ею воспользовались 85 семей», – отметила губернатор Наталья Комарова. Помимо федеральных льготников, на окружном уровне было решено поддержать в этом вопросе неработащих инвалидов и их семьи, неработающих пенсионеров и их семьи, а также семьи мобилизованных югорчан.

Напомним, что подведение газовой инфраструктуры до границ домовладений происходит за счет структур Газпрома, а внутреннюю разводку и оборудование граждане закупают самостоятельно.


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Сегодня в 19:30, просмотров: 111, комментариев: 0
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