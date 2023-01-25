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В Мегионе опровергли фейк о продаже закупленных для пострадавших домов батарей

Среди мегионцев гуляет фейк о продаже батарей для домов, которые остались без отопления

В Мегионе опровергли фейк о продаже закупленных для пострадавших домов батарей
Фото: vk.com/ofmegion

Администрация Мегиона опровергла фейк о продаже радиаторов, которые были закуплены для пострадавших в ходе порыва на теплотрассе домов. Сообщается, что в соцсетях один из горожан увидел взаимосвязь между закупкой батарей и появившимся на интернет-площадке «Avito» объявлении о продаже чугунных радиаторов.

По словам властей Мегиона, они не имеют никакого отношения к этому:

«Со своей стороны, специалисты управления общественных связей связались с человеком, разместившим данное объявление на «Avito» о продаже новых радиаторов. Оно действительно реальное. Продвижением данного товара, в частности в городах Югры, занимается представитель Томского завода-изготовителя «ТОМБАТ». Информация о возможности приобретения мегионцами батарей отопления была размещена на площадке 19 января. Аналогичное объявление находится и в сегменте Ханты-Мансийска», – рассказали представители мэрии.

Что касается поступившей в город первой партии радиаторов, то работники управляющей организации уже приступили к их установке для восстановления подъездного отопления в жилом фонде. Батареи монтируются взамен временно установленных секций.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 111, комментариев: 0
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