Подачу тепла в жилые дома Мегиона восстановили

В Мегионе восстановили подачу тепла во все дома после порыва на теплотрассе. Котельная «Южная» перешла на штатный режим работы, сообщили в администрации города.

«По данным муниципального оперативного штаба, в 03:20 произведен полный запуск и переход на штатный режим работы котельной «Южная». Развоздушивание отопительной системы будет продолжено», – отметили в мэрии.

Однако горожане жалуются на то, что в квартирах по-прежнему холодно, а горячей воды нет. В частности, об этом говорят жители домов по улицам Нефтяников, 2, Свободы, 17 и Строителей, 5, Заречная, 14 и многим другим. Они также переживают, что батареи могут лопнуть из-за подачи отопления.

Напоминаем, ранее в Мегионе произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц Нефтяников и Кузьмина.