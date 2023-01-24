Превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу в ХМАО составило почти 20%

В Югре за прошлую неделю зафиксировали 104,1 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. человек. Это выше уровня предыдущей недели на 5%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

«За неделю с 16 по 22 января 2023 года зарегистрировано 104,1 случая ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 5,4%, а эпидемические порог совокупному населению превышен на 19%», - говорится в сообщении.

В структуре заболеваемости 50,3% составляют взрослые, 49,7% - дети. Больше всего заболевших ОРВИ и гриппом зафиксировано в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском районе и Ханты-Мансийске.

В Ханты-Мансийске заболеваемость составила 133,5 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 25,6%. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах.