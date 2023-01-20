В ХМАО на одного заемщика приходится 2,4 кредита

В ХМАО увеличилось среднее количество кредитов на одного заемщика – теперь оно составляет 2,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что в среднем по России в декабре прошлого года этот показатель равнялся 2,3.

В ряде регионов, включая Ленинградскую, Московскую, Новосибирскую, Тюменскую, Иркутскую и Кемеровскую области, Красноярский край, республики Саха (Якутия) и Хакасия, а также в Ямало-Ненецком автономном округе колиечтсво кредитов на одного заемщика составляло 2,3. В свою очередь, наименьшее число кредитов на одного заемщика зафиксировано в Чеченской Республике, республиках Крым и Ингушетия, Севастополе (у всех регионов по 1,6 кредита) и в Республике Дагестан (1,7 кредита). В Москве и Санкт-Петербурге показатель находится на уровне 2,2 кредита на одного заемщика.

«Незначительная динамика среднего показателя количества кредитов на одного заемщика свидетельствует о том, что внешняя ситуация не оказала существенного влияния на рынок розничного кредитования. После спада в марте - апреле прошлого года, затем, по мере снижения ключевой ставки Банка России и сокращения рыночных ставок, кредитование населения постепенно восстановилось. Причем это произошло несмотря на достаточно консервативные кредитные политики банков и умеренную кредитную активность граждан, которые на фоне общей неопределенности не стремились наращивать свои обязательства», – сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.