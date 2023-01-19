Прокуратура ХМАО назвала муниципалитеты, где уровень преступности снизился

Прокуратура Югры подвела итоги деятельности в 2022 году. Так, за данный период было зафиксировано 20 тысяч преступлений, большинство из которых – кражи и мошенничества.

«Сократилось число убийств, краж с банковского счета, разбоев, хулиганств, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними. Более эффективно осуществлялась борьба с наркосбытчиками, за такие преступления привлечено к уголовной ответственности свыше 200 лиц», – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что наибольший спад преступности фиксировался в Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе и Мегионе.