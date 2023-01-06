Житель ХМАО не смог купить билет, поэтому отправился в Тюмень пешком, чтобы праздновать с семьей

Югорчанин пытался пешком дойти до Тюмени, чтобы встретить Новый год с женой и ребенком. Его нашли на трассе сотрудники ДПС Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские обнаружили жителя Урая на трассе «Тавда-деревня Увал». Мужчина рассказал, что его супруга с ребенком отправилась к родственникам в Тюмень 30 декабря, а сам югорчанин хотел приехать к ним в канун праздника. Однако касса автовокзала 31 декабря оказалась закрытой.

Отмечается, что горожанин пытался поймать попутку, однако никто из водителей не остановился, несмотря на 30-градусный мороз.

Мужчину довезли до ближайшего села, где нашли машину, которая направлялась в Тюмень. Ураец успел приехать к семье до начала празднования.

Напомним, что ранее стало известно о пенсионере из Якутии, который отправился домой пешком из Сургута – мужчину обманул работодатель, оставив без зарплаты.