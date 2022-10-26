Обманутый в Сургуте пенсионер-вахтовик добрался до дома

Пенсионер из Якутии, который был вынужден отправиться пешком из Сургута в родные края, добрался до дома. По информации издания «ТайгаПост», мужчину встречали на родине как героя, правда совсем скоро его пришлось отправить в больницу в Нерюнгри.

«Мы встретились, поговорили. По его согласию мы направили Александра Спиридоновича в больницу на медобследование и лечение – все-таки два месяца пешком, ночевки в лесу. На юге республики снег, метель, но этот путь он преодолел на машине. Проверим здоровье, подлечим, а потом будем вместе решать, чем ему еще помочь», — рассказывает глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк.

Напомним, что ранее в СМИ писали о том, что житель Республики Саха отправился домой из Сургута пешком после того, как его обманул работодатель. Пенсионер два месяца был на вахте, однако зарплату ему не выплатили. Следственный комитет России поручил югорским и якутским коллегам разобраться в ситуации.