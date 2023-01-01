Семь техногенных пожаров потушили в Югре за ночь

В новогоднюю ночь пожарные Югры потушили баню в Советском районе и жилой дом в Нягани. Всего за это время ликвидировали семь техногенных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

«В 01:23 поступило сообщение о возгорании бани в г.п. Советский на улице Молодежная. Возгорание было локализовано в 01:30, открытое горение было ликвидировано в 01:32. Пострадавших нет. По вызову от МЧС России привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – рассказали в ведомстве.

В Нягани возгорание дома произошло на улице Уральская. Его потушили в 00:30. Пострадавших нет.

Напоминаем, ранее в Сургуте произошло ДТП с возгоранием автомобиля.