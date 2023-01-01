В ДТП в Сургуте столкнулись три автомобиля

Накануне вечером на перекрестке по улице Энергетиков в Сургуте произошло ДТП, в котором столкнулись три транспортных средства. Один из автомобилей, «Датсун» двигался на красный свет, сообщили «СургутИнформ-ТВ» со ссылкой на слова очевидцев. В тот момент со двора выезжал «Geely», которого от столкновения отбросило на стоявший на светофоре «Рено». Один из автомобилей загорелся, огонь смогли потушить.

По предварительной информации, в аварии пострадали три человека.

Напоминаем, 30 декабря в Ханты-Мансийске произошло массовое ДТП.