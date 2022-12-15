Урал оказался самым закредитованным регионом

Почти у каждого второго опрошенного ХМАО (41%) есть кредиты, и только 32% жителей региона не имеют никаких задолженностей. Такие результаты публикует автомобильный сайт Дром после своего опроса.

43% югорчан выплачивают ипотеку. 8% должны родственникам или друзьям. Имеют задолженности по штрафам или налогам 9%, и 5% оформили рассрочку.

«В среднем по стране 38% не имеют никаких задолженностей. Самым закредитованным регионом стал Урал. Меньше всего долговых обязательств у жителей Кавказа и Центра. В этих регионах около 50% полагаются только на свои финансы. Москвичи реже остальных россиян нуждаются в кредитах и займах: 45% опрошенных столицы на имеют долгов», – сообщили специалисты портала.