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Школы и детсады ХМАО закрывают на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается в ХМАО

Школы и детсады ХМАО закрывают на карантин из-за ОРВИ и гриппа
Фото: pixabay

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в ХМАО. За неделю с 5 по 12 декабря в округе зарегистрировано 192,3 случая ОРВИ на 10 тыс. населения. Это выше уровня предыдущей недели на 32,9% и выше эпидемического порога на 123,6%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости произошел во всех муниципальных образованиях, за исключением Урая и Кондинского района, где заболеваемость снизилась на 8,2% и 20,6% соответственно. Наибольший рост зарегистрирован в Нижневартовском районе на 113,4%, г. Нягани на 101,5%, г. Когалыме на 85,1%, Сургутском районе на 58,3% и г. Нижневартовске на 49,7%», - говорится в сообщении.

Заболеваемость гриппом также растет. За неделю зарегистрировано 603 случая гриппа в 16 муниципальных образованиях. В структуре гриппа доминирует грипп А несубтипированный - 66,5%, второе место занимает грипп A(H1N1) (свиной грипп) – 31,2%, третье место грипп В – 1,7%.

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановлен:

  • В 92 группах в 50 детсадах в 15 муниципалитетах;
  • В пяти детсадах в Березовском, Нефтеюганском и Ханты-Мансийском районах, а также в пяти школах в Березовском, Нефтеюганском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Сургутском районах;
  • В школе-интернате в Сургутском районе;
  • В 684 классах в 53 школах в 15 муниципалитетах;
  • Во всех школах и организациях дополнительного образования Ханты-Мансийска и Югорска. Исключение составляют девятые и одиннадцатые классы;
  • В школах Советского, пгт.Пионерский, пгт.Таежный и сп. Алябьевский Советского района;
  • В школах, учреждениях культуры и спорта Нягани.

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Сегодня в 10:56, просмотров: 553, комментариев: 0
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