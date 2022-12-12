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Югорчанка пожаловалась в полицию на избивавшего ее супруга

На югорчанина завели уголовное дело за избиение супруги

Югорчанка пожаловалась в полицию на избивавшего ее супруга
Фото: pixabay

В Пыть-Яхе возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ОМВД России по Пыть-Яху.

С заявлением об избиении в полицию обратилась 36-летняя горожанка. В ходе проверки установлено, что между супругами произошла ссора. В ходе скандала мужчина нанес жене удары по лицу и телу, пригрозив расправой. Женщина испугалась и обратилась в полицию.

«Также женщина пояснила, что супруг на протяжении года периодически применял в отношении нее физическую силу, но в полицию она не заявляла, так как верила, что муж исправится и ситуация наладится», - отметили в пресс-службе ведомства.

В отношении злоумышленника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее семейная трагедия произошла в Сургуте. 40-летнего горожанина задержали по подозрению в убийстве жены и матери двоих детей 29-летней Анжелы Арантеевой.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 146, комментариев: 0
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