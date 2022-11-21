СК: сургутянин попытался покончить с собой после убийства супруги

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве супруги, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло днем 12 ноября в подъезде одного из домов по ул. Просвещения. По версии следствия, мужчина из ревности и мести за прекращение отношений нанес не менее 3 ударов ножом в область грудной клетки своей 29-летней супруге. От полученных травм девушка скончалась, а подозреваемый скрылся с места происшествия.

«Через несколько минут после произошедшего злоумышленник нанес себе удар ножом в область живота, однако остался жив в связи со своевременным оказанием ему медицинской помощи и госпитализацией в медицинское учреждение», - отметили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.