Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на обращения жителей дома в Мегионе, которые боятся отравиться газом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от югорских следователей доклад по завершению проверки жилого дома с нарушениями в работе вентиляционной системы в Мегионе. Из-за неполадок, жильцы дома подвержены опасности отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации «Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о ее предварительных и окончательных результатах, а также принятых мерах к восстановлению прав граждан», — отметили в ведомстве.

Ранее глава СКР взял на контроль ситуацию со взрывом жилого дома в Нижневартовске.