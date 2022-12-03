С 1 декабря электроэнергия для жителей тюменской матрешки подорожала. Насколько?

«Прочитал в СМИ, что с 1 декабря тарифы на электроэнергию выросли, глянул на цифры — и поразился: раньше мы платили 2,23 рубля за кВт*ч., а сейчас — 3,45 рубля! Но совсем недавно правительство Югры заверяло, что рост на коммуналку не превысит девяти процентов. А тут — целых 54 процента!» — возмущается сургутянин Евгений Павлов.

Готовы успокоить: по информации поставщика электроэнергии на территории тюменской матрешки — АО «Газпром энергосбыт Тюмень» — поводов для паники нет, и о взрывном росте тарифов речи не идет.

«С 1 декабря 2022 года для жителей сельской местности, а также горожан и сельчан, чьи дома оборудованы электроплитами и/или электроотопительными установками, одноставочный тариф будет равен 2,43 руб./кВт*ч., — сообщают специалисты компании. — Для остального населения он составит 3,45 руб./кВт*ч».

Таким образом, наши читатель сравнил тарифы для разных категорий потребителей. Напомним, что электричество обходится дешевле тем собственникам, в жилищах которых установлены электроплиты. До 1 декабря они действительно платили по 2,23 рубля за кВт*ч., а с началом зимы тариф вырос именно на девять процентов и составляет теперь 2,43 рубля. Население, в домах которого стоят газовые плиты, традиционно оплачивает электроэнергию по более высокому тарифу, но и тут рост составляет все те же девять процентов.

Цены установлены на ближайшие полтора года: по информации энергетиков, в течение этого периода плановых индексаций тарифов не предусмотрено.

Напомним, кстати, что цены на электричество устанавливают не поставщики, а Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.