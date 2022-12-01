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В Нефтеюганске запустили комплекс по обращению с отходами

Комплекс для обезвреживания и обработки отходов запустили в Нефтеюганске

В Нефтеюганске запустили комплекс по обращению с отходами
Фото: Эльвира Бугай / vk.com

В Нефтеюганске запустили в эксплуатацию комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он состоит из полигона и мусоросортировочного комплекса, сообщила глава города Эльвира Бугай.

«ООО «Ситиматик-Югра» запустило в эксплуатацию комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, оснащенный высокотехнологичным оборудованием для обезвреживания, обработки и безопасного размещения ТКО», - написала глава Нефтеюганска на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что в зону обслуживания комплекса входят Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселения Нефтеюганского района. «С запуском объекта работа прежней санкционированной свалки будет прекращена, однако логистика не изменится – новый полигон построен в километре от нее», - уточнила Эльвира Бугай.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют продлить срок работы мусорных полигонов, которые были открыты до 2019 года и у которых нет документации. При старте «мусорной реформы» планировалось, что отходы на таких свалках будут размещать до начала 2023 года - к этому времени в стране должны были построить современные полигоны. Однако в 21 субъекте РФ такие планы не выполнили.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 136, комментариев: 0
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