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В России на три года продлят срок работы устаревших свалок, узнал РБК

РБК: в России продлят срок работы устаревших полигонов ТКО на три года

В России на три года продлят срок работы устаревших свалок, узнал РБК
Фото: pixabay

Правительство РФ намерено продлить до января 2026 года срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом со ссылкой на текст направленных в Госдуму поправок сообщает РБК.

Власти планируют продлить срок работы полигонов, которые были открыты до 2019 года - до старта «мусорной реформы», и у которых нет документации, отмечает издание. Предполагалось, что отходы на таких свалках будут размещать до начала 2023 года, поскольку к этому времени в стране должны были построить современные полигоны. Однако, по данным комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, в 21 субъекте РФ такие планы не выполнили.

Председатель комитета Дмитрий Кобылкин отметил в своем телеграм-канале, что главы четверти регионов опасаются мусорного коллапса в новогодние праздники. По его данным, наиболее сложная ситуация сложилась в Омской области, на Камчатке, Сахалине, в Алтайском крае, Новосибирской области и Краснодарском крае.

«Регионы отмечают, что инфраструктуры нет. И причины у всех разные: от отсутствия финансовых средств до недостаточной работы в этом направлении», — написал он.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко Марта Галичева пояснила РБК, что власти регионов попросили Минприроды продлить срок работы полигонов. В правительстве инициативу поддержали. Однако новых отсрочек, по словам Галичевой, не будет: субъекты обязаны запустить новые полигоны и выполнить поручение президента о 100-процентной сортировке отходов и двукратном сокращении захоронения к 2030 году.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 265, комментариев: 0
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