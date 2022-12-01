В аварии в Октябрьском районе погиб 39-летний водитель самосвала

Накануне, 30 ноября, в Октябрьском районе водитель самосвала, груженый песком, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП мужчина погиб до приезда медицинский помощи.

«Около 17:00, на автодороге, ведущей на Байбаковское месторождение Октябрьского района, 39-летний водитель, управляя транспортным средством «SHACMAN», груженым песком, по предварительным данным, не справился с управлением автомобиля и на повороте допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием», – сообщила в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и трое – получили травмы.