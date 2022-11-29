Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовым заболеванием в школе Нягани

Прокуратура ХМАО взяла на контроль ситуацию с массовым заболеванием в школе №2 Нягани. Известно, что в учебном заведении заболели свыше 80 учеников и педагогов.

«В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию в образовательном учреждении, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — отметили в пресс-службе прокуратуры округа.

Ранее глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что в школе произошла вспышка ротавирусной и энтеровирусной инфекций. Всех учеников отправили по домам, в учебном заведении проводится санэпидобработка.

«Занятия отменены с 24 ноября и продлены на текущую неделю, болеют 82 человека. 26 ноября на месте работала окружная комиссия, проводится профилактическая санэпидобработка Комбината питания», — написал Иван Ямашев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».