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В Нягани показали, что делают с брошенными авто

Глава Нягани рассказал о проблеме бесхозной техники в городе

В Нягани показали, что делают с брошенными авто
Фото: телеграм-канал Ивана Ямашева

Мэр Нягани Иван Ямашев сообщил о проблеме бесхозной техники в городе показал, что делают с брошенными во дворах авто. Об этом глава города написал в своем телеграм-канале.

«С появлением осадков все острее встает вопрос о вывозе бесхозной техники, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Одну из таких машин на площадку временного хранения сегодня вывезли специалисты Управления городского хозяйства. Подобная работа проводится регулярно», – отметил Иван Ямашев.

Глава Нягани отметил, что еще на двух автомобилях были размещены уведомления о необходимости их убрать. Если владельцы транспорта не объявятся или не предпримут меры до конца следующей недели, то их авто тоже будут эвакуированы.


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26 ноября в 16:28, просмотров: 959, комментариев: 0
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