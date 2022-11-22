Жители Югры оценили идею введения единой формы в школах

Инициативу введения единой школьной формы поддержали 41% жителей Югры. Причем число сторонников этой идеи растет с увеличением возраста и уровня доходов опрошенных, сообщили в сервисе SuperJob.

«Школьную форму как таковую поддерживают 6 из 10 жителей Югры: 41% считают, что форма одежды учеников должна быть единой по всей стране, еще 17% — за то, чтобы модели и цвета устанавливала администрация школ. 3 из 10 жителей Югры считают, что школьная форма совсем не нужна. Причем чаще всего такой точки зрения придерживаются респонденты моложе 34 лет (39%)», – говорится в исследовании.

Отмечается, что отцы выступают за единую школьную форму чаще матерей. А родители учеников среднего звена активнее всего поддерживают эту инициативу.

Напоминаем, ранее глава Минпросвещения заявил о намерении ввести единую школьную форму в России.