В Минпросвещения планируют ввести единую школьную форму

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил о намерении ввести единую школьную форму в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями, мы поддерживаем этот проект», — подчеркнул министр.

Кроме введения единой школьной формы, Сергей Кравцов отметил важность обеспечения статуса русского языка в качестве государственного в стране и передачи школ на региональный уровень для повышения уровня эффективности управления системой образования.

Ранее в Минпросвещения заявили о введении курса начальной военной подготовки в школах.