Сотрудники ГИБДД в ХМАО спасли сову из Красной книги

В поселке Нижнесортымский старший лейтенант полиции Олег Коваленко и лейтенанта полиции Виктор Ляшенко во время патрулирования заметили на дорожном ограждении сову. Позже сотрудники ГИБДД обнаружили, что птица безуспешно пытается взлететь.

«Лейтенанты вышли из патрульного автомобиля и направились к пернатой. Увидев, что у нее опалены крылья и хвост, приняли решение отвезти ее в ветеринарную клинику. Врач, осмотрев птицу сказал, что данный вид полярной совы занесен в Красную книгу. Ближайшее время она будет находиться в клинике, под присмотром специалистов ветеринарного участка, а после восстановления перьев – отпущена в среду обитания», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

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