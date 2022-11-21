Госавтоинспекторы Югорска помогли дальнобойщику, у которого сломался топливный насос

Накануне в дежурную часть полиции Югорска позвонили с сообщением, что на трассе «Югра» заметили грузовую фуру на обочине и замерзшего водителя, которому требовалась помощь.

«На место незамедлительно выехали инспекторы ДПС капитан полиции Евгений Горкунов и лейтенант полиции Александр Сторчак. Прибыв на место, полицейские напоили замерзающего дальнобойщика горячим чаем и выяснили, что в автомобиле сломался топливный насос», – рассказали в пресс-службе полиции Югры.

Далее госавтоинспекторы отвезли водителя большегруза в ближайший магазин автозапчастей, чтобы приобрести необходимую деталь, а затем вернулись и помогли заменить не работавшую запчасть. Благодаря их помощи, дальнобойщик смог продолжить свой маршрут в сторону Свердловской области.