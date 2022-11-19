В Нягани коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство

Сотрудники коммунальных служб Нягани перешли на круглосуточные дежурства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.

«С начала зимнего периода коммунальные службы дежурят в круглосуточном режиме. Держать «руку на пульсе» специалисты будут и в эти выходные. В случае необходимости, даже при небольших осадках, на расчистку городских улиц от снега готовы выйти 55 единиц техники и 15 дорожных рабочих, которые обеспечат порядок на остановках. На сегодняшний день уже проведены работы по посыпке дорожек песком», – подчеркнул Иван Ямашев.

Ранее мэр Нягани сообщил о прибытии 22 новых пассажирских автобусов.