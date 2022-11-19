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Коммунальные службы Нягани перешли на круглосуточный режим

В Нягани коммунальщики перешли на круглосуточное дежурство

Коммунальные службы Нягани перешли на круглосуточный режим
Фото: телеграм-канал мэра Нягани Ивана Ямашева

Сотрудники коммунальных служб Нягани перешли на круглосуточные дежурства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.

«С начала зимнего периода коммунальные службы дежурят в круглосуточном режиме. Держать «руку на пульсе» специалисты будут и в эти выходные. В случае необходимости, даже при небольших осадках, на расчистку городских улиц от снега готовы выйти 55 единиц техники и 15 дорожных рабочих, которые обеспечат порядок на остановках. На сегодняшний день уже проведены работы по посыпке дорожек песком», – подчеркнул Иван Ямашев.

Ранее мэр Нягани сообщил о прибытии 22 новых пассажирских автобусов.


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19 ноября в 16:30, просмотров: 1067, комментариев: 0
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