Автопарк Нягани увеличили 22 новыми автобусами

В Нягань доставили 22 новых пассажирских автобуса. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Ямашев.

«Сегодня вечером в Нягань прибыли 22 новых автобуса для организации пассажирских перевозок! Подрядная организация на оказание услуг по перевозке пассажиров определена, с 10 декабря предусмотрен перевод всех городских маршрутов на контрактную основу», — отметил Иван Ямашев.

Также мэр Нягани отметил, что в городе планируется выпустить единый проездной билет на все маршруты города и внедрить программу, показывающую движение автобусов в режиме реального времени. Помимо этого, планируется сделать транспорт доступным для маломобильных групп населения.