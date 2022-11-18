42% югорчан не собираются смотреть новогодние телепередачи 31 декабря

Каждый четвертый югорчанин (42%) не собирается смотреть «новогодний огонек» 31 декабря. Посмотреть новогодние телешоу намереваются только 10% жителей региона. Каждый третий намерен включить «огонек» для фона, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

Уточняется, что женщины чаще мужчин хотят встречать Новый год за просмотром новогодних телешоу по телевизору: 17% против 12%. Мужчины чаще планируют встретить Новый год без звездных телешоу: 45% против 35%. Тех, кто включит «новогодние огоньки» 31 декабря, больше среди горожан, имеющих детей, чем среди бездетных.