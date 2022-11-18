Глава СКР Александр Бастрыкин поручил местным следователям расследовать расселение ветхого дома в ХМАО

Председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с расселением аварийного жилого дома в Югорске. В Югре возбуждено уголовное дело о халатности в связи с непринятием мер по расселению ветхого дома.

«В социальной сети сообщалось о бездействии органов местного самоуправления по расселению жителей шестиквартирного дома,1986 года постройки, в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предоставлению им благоустроенного жилья. Дом, заселенный преимущественно пенсионерами старше 70 лет и инвалидами, признан аварийным и подлежащим сносу в 2019 году, однако до настоящего времени мер для улучшения их жилищных условий не принято. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — отметили в информационном центре СК России.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства по уголовному делу. Расследование продолжается.

Отметим, что ранее Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками в Сургуте.