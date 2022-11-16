Мужчина провалился под лед во время рыбалки в ХМАО

Очередной рыбак провалился под лед в ХМАО. Инцидент произошел накануне, 15 ноября, в Нефтеюганском районе. По данным регионального ГИМС МЧС, 64-летний мужчина рыбачил на карьере в районе моста через протоку Большая Юганская сп. Каркатеевы и провалился под лед. Выбраться из воды на берег ему помогли очевидцы.

«На место происшествия выезжали сотрудники ОПСГ «Центроспасс-Югория» и Нефтеюганского инспекторского участка центра ГИМС. Мужчина бригадой скорой помощи доставлен в БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская ОКБ имени В.И. Яцкив» на обследование, предварительный диагноз - переохлаждение», - отметили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что пруды, реки и озера в ХМАО уже покрылись льдом, выходить на них очень опасно, подчеркивают спасатели. Специалисты филиала КУ «Центроспас-Югория» по Советскому району проводят работу по обследованию береговых линий водоемов. Они проверяют водные объекты, которые расположены в черте городских поселений и представляют наибольшую опасность. С местными жителями проводятся информационно-разъяснительные беседы по безопасному пребыванию на льду и правилам оказания первой помощи людям, провалившимся под лед.

«Лед коварен, поэтому профилактические беседы на эту тему будут проводиться с гражданами и в дальнейшем. На лед лучше просто так не выходить. Праздное любопытство может стоить жизни», - отметила инженер филиала Оксана Сибгатулина.