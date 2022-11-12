В ХМАО ведутся поиски мужчины, провалившегося под лед

На берегу реки Пырьях в Ханты-Мансийском районе ищут провалившегося под лед рыбака. Мужчина оставил автомобиль с включенными габаритами в трех километрах от поселка Пырьях. Об этом сообщили на странице ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в «ВКонтакте».

«От автомобиля идут следы к реке и обрываются у полыньи. Личность владельца машины установлена, им оказался местный житель 1953 г.р., со слов жены мужчина отправился на рыбалку. Телефон мужчины находится вне зоны действия сети. На месте провала организованы поиски», —отметили в ведомстве.

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