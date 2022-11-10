Сургутян предупреждают о наступлении периода ледостава

В Сургуте в парке за Саймой состоялось совместное патрулирование одноименной реки и береговой зоны представителями управления по делам ГО и ЧС города, сургутского спасательного центра и общественников в связи с участившимися случаями выхода людей на тонкий лед. Мероприятие связано с наступлением период ледостава, который закончится в декабре.

Традиционно опасным местом для нахождения на льду остается река Обь, на которой из-за сильного течения ледостав еще не стартовал. Несмотря на это, в городе активно занимаются предупреждением горожан об опасности, в том числе из-за сообщений о выходе детей на тонкий лед.

«В настоящее время уже выставлены предупреждающие знаки по береговой линии, за исключением реки Обь, где еще ледостав не начался. Ежедневно осуществляется патрулирование водной акватории реки Обь и береговой зоны как спасателями, так и добровольными народными дружинами. Особое внимание уделяется детям. В этом году с начала ледостава было отмечено 4 сообщения о выходе детей на лед, соответственно были приняты оперативные меры», – рассказала начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Елена Гусева.

В совместном патрулировании также принял участие член молодежной палаты при думе Сургута Павел Юрков. Госслужащий отметил важность участия в подобных мероприятиях и необходимость диалога с молодежью о безопасности перемещения на тонком льду.

«Молодежная палата принимает активное участие во всех подобных рейдах и общественных делах, тем более в тех делах, где задействована сама молодежь. На сегодняшний день уже был зафиксирован случай того, что молодые ребята гуляли по тонкому льду. Сегодня в городе непосредственное внимание уделяется именно молодежи по вопросу поведения на льду», – заявил Павел Юрков.

Сроки прохождения ледостава зависят от погодных условий, но в основном это период с начала ноября до конца декабря. Стоит обращать внимание на участки открытой воды, так называемые промойны и полыньи. Как отмечают специалисты, безопасная толщина льда для человека – от 10 см, для группы людей – от 15 см. Если вы заметили детей на льду, стоит сообщить об этом по телефону ЕДДС – 112.