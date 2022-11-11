Лишь небольшая часть жителей Югры хотела бы жить в Испании, Италии и США

Даже имея возможность жить в любой стране мира, каждый второй житель Югры остался бы на родине. Об этом стало известно из опроса сервиса SuperJob.

«52% экономически активных граждан города остался бы в России, даже имея возможность жить в любой стране мира. По 6% выбрали бы для жизни Испанию, Италию и США. По 3% отдали бы предпочтение жизни в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии. Женщины чаще мужчин предпочли бы остаться в России: 56% против 47% соответственно», – говорится в результатах исследования.

Отметим, что женщин чаще привлекает жизнь Италии, Испании или Турции. США и Канаду больше предпочитают мужчины.