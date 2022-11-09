Итоги конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» подвели власти округа

В ХМАО определили лауреатов окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры» - 2022, сообщили в пресс-службе регионального департамента промышленности.

В этом году лауреатами конкурса стали:

в номинации «Лучшая гостиница (отель)»: ООО «Парк Сайд Инн», Нижневартовск;

в номинации «Лучшее малое средство размещения»: ООО «Сервис Отель», Ханты-Мансийск;

в номинации «Лучшая мини-гостиница»: ИП Магрычева Нина Сергеевна, гостиница «Хотэм», Ханты-Мансийск;

в номинации «Лучший туроператор по внутреннему и въездному туризму»: ООО «ЮграМегаТур», Ханты-Мансийск;

в номинации «Лучшая туристская база»: МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», Нижневартовск;

в номинации «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик, инструктор-проводник»: Зяблова Лидия Валентиновна, Урай;

в номинации «Лучшее этнографическое стойбище»: МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел», Нижневартовский район, п. Аган.

Каждый лауреат получит диплом и памятный знак. Церемония награждения пройдет 12 ноября в рамках ежегодного туристского форума «ЮграТур».

Конкурс «Лидеры туриндустрии Югры» проводится ежегодно для выявления и поощрения организаций, предприятий и людей, показавших лучшие результаты в развитии внутреннего и въездного туризма в регионе.