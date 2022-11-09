В Екатеринбурге задержали жительницу ХМАО за курение в самолете

В аэропорту Екатеринбурга сотрудники транспортной полиции задержали 23-летнюю жительницу Югры за курение в санитарной комнате самолета во время полета на рейсе «Сочи-Екатеринбург». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

«В отношении нарушительницы транспортные полицейские составили два протокола об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна», – отметили в ведомстве.

Ранее в аэропорту Тюмени задержали жителя Сургута за курение и мат в самолете.